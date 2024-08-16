Минобороны: Причиной крушения Ту-22М3 под Иркутском могла стать неисправность

Причиной крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области могла стать техническая неисправность. Об этом сообщили в Минобороны России.
Напомним, воздушное судно разбилось в четверг в Черемховском районе рядом с поселком Михайловка при выполнении планового полета. Экипаж из четырех человек успел катапультироваться.
Накануне сообщалось, что все пилоты найдены живыми. Однако утром в пятницу губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, что одного из летчиков спасти не удалось, остальные доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
По словам главы региона, прежде чем катапультироваться, экипаж увел бомбардировщик в сторону от населенного пункта.
В Сети распространяются кадры, на которых запечатлен момент авиакатастрофы. Очевидцы рассказали, что в районе крушения были слышны несколько взрывов.