Перекрытие на Телевизорном продлили до 15 сентября

Напомним, для обеспечения безопасности закрыт для проезда транспорта участок между зданием по пер. Телевизорный, 1 и зданием по ул. Высотная, 2ст8.
На участке пер. Телевизорный от перекрестка с проездом в районе здания по пер. Телевизорный, 4 до пересечения с ул. Высотная организовано двухстороннее движение.
На проезде от ул. Высотная вдоль ледового дворца «Рассвет» до здания по ул. телевизорная, 1 ст15/3 организовано одностороннее движение.
Также на участке пер. Телевизорный от здания по пер. Телевизорный, ⅗ до пересечения с ул. Высотная запрещена остановка и стоянка транспорта, отмечает пресс-служба мэрии.