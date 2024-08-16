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Перекрытие на Телевизорном продлили до 15 сентября

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Открыть движение и парковку транспорта там должны были накануне, 15 августа, однако реконструкция тепловых сетей продолжается.

Источник: 2GIS

Напомним, для обеспечения безопасности закрыт для проезда транспорта участок между зданием по пер. Телевизорный, 1 и зданием по ул. Высотная, 2ст8.

На участке пер. Телевизорный от перекрестка с проездом в районе здания по пер. Телевизорный, 4 до пересечения с ул. Высотная организовано двухстороннее движение.

На проезде от ул. Высотная вдоль ледового дворца «Рассвет» до здания по ул. телевизорная, 1 ст15/3 организовано одностороннее движение.

Также на участке пер. Телевизорный от здания по пер. Телевизорный, ⅗ до пересечения с ул. Высотная запрещена остановка и стоянка транспорта, отмечает пресс-служба мэрии.