Дожди и похолодание до +9: в Омске озвучили прогноз погоды на выходные

По данным Обь-Иртышского Управления гидрометеорологии выходные в Омской области будут тёплыми, но дождливыми. По вечерам будет существенно холодать. Так, сегодня, 16 августа, в Омске ожидается до +25 градусов тепла, в ночные часы температура опустится до +10… +14 градусов.
В субботу, 17 августа, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер будет юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура днём составит +19… +24 градуса тепла.
В воскресенье, 18 августа, погода существенно не изменится. Снова местами пройдут кратковременные дожди, днём с грозами. Ветер будет юго-западный, 7−12 метров в секунду. Температура ночью опустится до +9 градусов, днём потеплеет до +18… +23 градусов.
Согласно долгосрочным прогнозам погоды на различных сайтах, дождливая погода сохранится до конца августа.