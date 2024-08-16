Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дожди и похолодание до +9: в Омске озвучили прогноз погоды на выходные

В отдельных районах возможны грозы.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Om1 Омск

По данным Обь-Иртышского Управления гидрометеорологии выходные в Омской области будут тёплыми, но дождливыми. По вечерам будет существенно холодать. Так, сегодня, 16 августа, в Омске ожидается до +25 градусов тепла, в ночные часы температура опустится до +10… +14 градусов.

В субботу, 17 августа, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер будет юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура днём составит +19… +24 градуса тепла.

В воскресенье, 18 августа, погода существенно не изменится. Снова местами пройдут кратковременные дожди, днём с грозами. Ветер будет юго-западный, 7−12 метров в секунду. Температура ночью опустится до +9 градусов, днём потеплеет до +18… +23 градусов.

Согласно долгосрочным прогнозам погоды на различных сайтах, дождливая погода сохранится до конца августа.