Дожди и похолодание до +9: в Омске озвучили прогноз погоды на выходные

По данным Обь-Иртышского Управления гидрометеорологии выходные в Омской области будут тёплыми, но дождливыми. По вечерам будет существенно холодать. Так, сегодня, 16 августа, в Омске ожидается до +25 градусов тепла, в ночные часы температура опустится до +10… +14 градусов.