В регионе стартовала сезонная прививочная кампания

На территорию нашего региона поступила первая в этом году партия вакцин против гриппа: «УльтриксКвадри» для детей и «Совигрипп» для взрослых — в общей сложности почти 420 тысяч доз. Медорганизации уже начали получать иммунобиологические препараты. Привиться можно в любой поликлинике по месту жительства.
Как отметили в региональном минздраве, Роспотребнадзор рекомендует охватить вакцинацией от гриппа в эпидемическом сезоне 2024−2025 годов не менее 60% населения России, в том числе не менее 75% лиц, относящихся к группам риска. Осенью 2024 года в Новосибирской области планируется вакцинировать 1 млн 677 тысяч человек, из них взрослых — 1 млн 242 тысяч.
Напомним, что грипп протекает тяжелее прочих острых респираторных вирусных инфекций, вызывает больше осложнений и очень заразен. Единственным надежным средством профилактики гриппа является вакцинация.
Национальный календарь профилактических прививок относит к категориям, подлежащих обязательной вакцинации, детей, школьников, студентов, представителей определенных профессий, беременных женщин, взрослых старше 60 лет, граждан с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.
Детей вакцинируют против гриппа с 6 месяцев, верхней возрастной границы для прививки нет.