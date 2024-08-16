В регионе стартовала сезонная прививочная кампания

Как отметили в региональном минздраве, Роспотребнадзор рекомендует охватить вакцинацией от гриппа в эпидемическом сезоне 2024−2025 годов не менее 60% населения России, в том числе не менее 75% лиц, относящихся к группам риска. Осенью 2024 года в Новосибирской области планируется вакцинировать 1 млн 677 тысяч человек, из них взрослых — 1 млн 242 тысяч.