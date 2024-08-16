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В регионе стартовала сезонная прививочная кампания

Первая партия вакцин против гриппа поступила в Новосибирскую область и распределена по поликлиникам.

Источник: Reuters

На территорию нашего региона поступила первая в этом году партия вакцин против гриппа: «УльтриксКвадри» для детей и «Совигрипп» для взрослых — в общей сложности почти 420 тысяч доз. Медорганизации уже начали получать иммунобиологические препараты. Привиться можно в любой поликлинике по месту жительства.

Как отметили в региональном минздраве, Роспотребнадзор рекомендует охватить вакцинацией от гриппа в эпидемическом сезоне 2024−2025 годов не менее 60% населения России, в том числе не менее 75% лиц, относящихся к группам риска. Осенью 2024 года в Новосибирской области планируется вакцинировать 1 млн 677 тысяч человек, из них взрослых — 1 млн 242 тысяч.

Напомним, что грипп протекает тяжелее прочих острых респираторных вирусных инфекций, вызывает больше осложнений и очень заразен. Единственным надежным средством профилактики гриппа является вакцинация.

Национальный календарь профилактических прививок относит к категориям, подлежащих обязательной вакцинации, детей, школьников, студентов, представителей определенных профессий, беременных женщин, взрослых старше 60 лет, граждан с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Детей вакцинируют против гриппа с 6 месяцев, верхней возрастной границы для прививки нет.

здоровье