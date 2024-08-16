Новосибирск примет участников автопробега в честь 85-летия победы на Халхин-Голе

Автопробег, приуроченный к 85-летию победы на реке Халхин-Гол, стартовал 7 августа в Москве. В 1939 году советско-монгольские войска одержали над японскими захватчиками победу, которая сыграла весомую роль для исхода всей Второй мировой войны. Памятная дата имеет большое значение для России и Монголии. В знак памяти и уважения подвигам солдат журналисты Монголии решили провести международный автопробег Москва-Сумбэр (Монголия). Участие в автопробеге принимают корреспонденты ведущих СМИ Монголии, Республики Бурятия.