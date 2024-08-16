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В Канске готовятся ликвидировать свалку

лигнинохранилища и полигона по ул. Транзитной, 20.
Источник: Минэкологии Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министерство экологии края проинспектировало работу компаний, занимающихся подготовкой проекта ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде в Канске — лигнинохранилища и полигона по ул. Транзитной, 20.

Совместно с ООО «Автодор», которое разрабатывает проект по ликвидации лигнинохранилища, эксперты определили предварительные границы проведения необходимых изысканий и исследований. К буровым работам и отборам проб грунта специалисты приступят в конце августа 2024 года.

На старом полигоне на ул. Транзитной, 20 буровые работы уже начались. Их проводит проектная компания «Геотехпроект».

«Изыскания на объектах продолжаются: они будут завершены уже осенью этого года. Следующим этапом станет разработка проектов по ликвидации объектов накопленного вреда. К ликвидации планируем приступить в 2026 году», — пояснила первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.

Наличие проектной документации позволит региону принять участие в федеральном проекте «Генеральная уборка» нацпроекта «Экология» и получить финансирование на ликвидацию несанкционированных свалок.

Напомним, с 2021 года крупные несанкционированные свалки в границах населенных пунктов включаются в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Сейчас в перечне 13 таких объектов. «Одними из первых в реестр включили несанкционированные свалки в Минусинске и Енисейске. По этим объектам проектные изыскания уже завершились. Ликвидировать свалки планируют в 2025 году», — отметили в Минэкологии края.

экология