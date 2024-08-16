В Канске готовятся ликвидировать свалку

Напомним, с 2021 года крупные несанкционированные свалки в границах населенных пунктов включаются в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Сейчас в перечне 13 таких объектов. «Одними из первых в реестр включили несанкционированные свалки в Минусинске и Енисейске. По этим объектам проектные изыскания уже завершились. Ликвидировать свалки планируют в 2025 году», — отметили в Минэкологии края.