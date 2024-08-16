Три дня грозы ожидаются в Новосибирске

Уже второй день жители Новосибирска просыпаются по утрам от жуткой грозы. Однако такая погода ждет столицу Сибири еще три дня. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
По данным синоптиков, в пятницу, 16 августа, в Новосибирске будет до +23…+25 с небольшим понижением к вечеру. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Также будет кратковременный дождь, гроза.
В субботу, 17 августа, ночью в столице Сибири будет преимущественно без осадков, температура воздуха до +14…+16 градусов, а днем — до +23…+25 градусов. Ветер юго-западный ночью 3−8 метров в секунду, а днем порывы будет до 6−11 метров в секунду. Также ожидаются кратковременный дождь, гроза.
В Новосибирске в воскресенье, 18 августа, ночью будет до +13…+15 градусов, а днем — до +23…+25 градусов. Ветре юго-западный 3−8 метров в секунду, местами порывы будут достигать до 13 ветров в секунду. Ночью будет преимущественно без осадков, в днем — кратковременный дождь, гроза.