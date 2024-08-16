Три дня грозы ожидаются в Новосибирске

В субботу, 17 августа, ночью в столице Сибири будет преимущественно без осадков, температура воздуха до +14…+16 градусов, а днем — до +23…+25 градусов. Ветер юго-западный ночью 3−8 метров в секунду, а днем порывы будет до 6−11 метров в секунду. Также ожидаются кратковременный дождь, гроза.