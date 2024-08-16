В круглогодичном курорте в Приморье построят этнографический парк

Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил место будущего строительства круглогодичного морского курорта, который появится в Хасанском округе. Проект по его созданию, который одобрил президент Владимир Путин, разбили на три этапа.
На встрече с инвесторами губернатор края отметил, что у Приморья есть огромный туристический потенциал, а пляжи в Хасанском округе — одно из популярных мест как у местных жителей, так и у гостей региона. Именно поэтому будущий курорт необходимо обеспечить подходящей инфраструктурой.
«В результате археологического анализа были обнаружены останки древнего поселения, примерно XIV века. Эта зона станет частью будущего этнографического парка, который будет включен в туристический комплекс», — рассказали представители инвестора.
Кроме отелей для посетителей на территории курорта планируют построить аквапарк, банные комплексы, школу водных видов спорта и многое другое.