В круглогодичном курорте в Приморье построят этнографический парк

На встрече с инвесторами губернатор края отметил, что у Приморья есть огромный туристический потенциал, а пляжи в Хасанском округе — одно из популярных мест как у местных жителей, так и у гостей региона. Именно поэтому будущий курорт необходимо обеспечить подходящей инфраструктурой.