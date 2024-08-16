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В Новосибирске задерживается вылет самолета в Москву

Пассажирам придется подождать 2,5 часа.

Источник: Комсомольская правда

Неприятные новости ждали сибиряков, которые приехали утром в пятницу, 16 августа, в «Толмачево»: там задержали вылет рейса из Новосибирска в Москву. Об этом сообщили на сайте новосибирского аэропорта.

— Самолет авиакомпании Smartavia должен был вылететь в 9.20 утра по новосибирскому времени, но пассажирам придется подождать вылета 2,5 часа: он перенесен на 11.50, — пояснили в новосибирском аэропорту.

Уточнить всю информацию по вылету рейса новосибирцы могут уточнить в справочной «Толмачево» по тел. (383) 216−99−99.