В Новосибирске задерживается вылет самолета в Москву

Неприятные новости ждали сибиряков, которые приехали утром в пятницу, 16 августа, в «Толмачево»: там задержали вылет рейса из Новосибирска в Москву. Об этом сообщили на сайте новосибирского аэропорта.
— Самолет авиакомпании Smartavia должен был вылететь в 9.20 утра по новосибирскому времени, но пассажирам придется подождать вылета 2,5 часа: он перенесен на 11.50, — пояснили в новосибирском аэропорту.
Уточнить всю информацию по вылету рейса новосибирцы могут уточнить в справочной «Толмачево» по тел. (383) 216−99−99.