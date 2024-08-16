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Станцию «Новосибирск-Главный» обязали установить навесы для защиты от осадков

Транспортная прокуратура выяснила, что не на всех платформах железнодорожной станции «Новосибирск-Главный» установлены навесы для защиты от атмосферных осадков. Это нарушение прав пассажиров.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры рассказали об итогах проверки соблюдения прав пассажиров на ж/д-станциях «Новосибирск-Главный» и «Бердск».

Установлено: из 9 платформ «Новосибирск-Главный» только на 5 установлены навесы для защиты от атмосферных осадков. На станции «Бердск» правоохранители обнаружили — платформа не выполняет норматив по высоте, что не обеспечивает её доступность некоторым гражданам.

Транспортная прокуратура обратилась в суд с требованием исправить нарушения. Суд иск удовлетворил.

Ранее «Сиб.фм» рассказывал о том, что в Новосибирске вынесли приговор судье из Томской области, которого признали виновным в получении двух крупных взяток.

Прокуратура