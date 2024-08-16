83-летнюю пенсионерку и еще 67 человек вернули домой из Хабаровска

83-летняя жительница поселка Нелькан Аяно-Майского района и еще 67 человек смогли вернуться домой из Хабаровска. Людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, обеспечили жильем, питанием и купили билеты на самолет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Проект Хабаровской краевой общественной организации «Милосердие» «Возвращение домой» реализуется при финансовой поддержке комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края.
83-летняя Акулина Новикова приехала в Хабаровск на лечение и поселилась в хостеле. Обследование продлилось долго, и на еду и жилье пожилая женщина потратила все деньги. Билеты домой купить стало не на что.
— За помощью в Хабаровскую краевую общественную организацию «Милосердие» обратились сотрудники хостела, в котором жила бабушка. Они рассказали нам о трудном положении в котором оказалась Акулина Романовна. Вместе с сотрудниками гостиницы мы решили оказать ей всю возможную помощь, — рассказала специалист по социальной работе «Милосердия» Марина Потурай. Пенсионерке предоставили бесплатное жилье в хостеле, снабдили продуктами и купили билет до Нелькана. Она добралась домой.