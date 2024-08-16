83-летнюю пенсионерку и еще 67 человек вернули домой из Хабаровска

— За помощью в Хабаровскую краевую общественную организацию «Милосердие» обратились сотрудники хостела, в котором жила бабушка. Они рассказали нам о трудном положении в котором оказалась Акулина Романовна. Вместе с сотрудниками гостиницы мы решили оказать ей всю возможную помощь, — рассказала специалист по социальной работе «Милосердия» Марина Потурай. Пенсионерке предоставили бесплатное жилье в хостеле, снабдили продуктами и купили билет до Нелькана. Она добралась домой.