Сыро, но пока еще тепло: «экватор» августа запомнится неоднозначной погодой в Хабаровском крае

«Осадки, которые придут в ночь на воскресенье (18 августа — ред.), сохранятся большую часть дня и, конечно, подпортят выходной. Поэтому, можно сказать, что кратковременные дожди мы ожидаем все выходные. С перерывами на солнце», — рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».