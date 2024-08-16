Сыро, но пока еще тепло: «экватор» августа запомнится неоднозначной погодой в Хабаровском крае

В Хабаровском крае что ни выходные, то в основном идут дожди. В финале этой недели осадки снова могут подпортить планы. И вместе с высокими температурами создадут духоту. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ
Дожди будут атаковать по ночам. Первые осадки грянут с 16 на 17 августа и ближе к утру прекратятся. День обещает быть солнечным и теплым. Но к вечеру небо снова затянет тучами.
«Осадки, которые придут в ночь на воскресенье (18 августа — ред.), сохранятся большую часть дня и, конечно, подпортят выходной. Поэтому, можно сказать, что кратковременные дожди мы ожидаем все выходные. С перерывами на солнце», — рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».
Что касается температур воздуха, то они будут пока еще высокими. Ночью по краю +13+20 градусов, днем около +23+30 градусов. В Хабаровске столбики термометров покажут +25+27 градусов.
По предварительному прогнозу, грядущие выходные станут переходом от тепла к прохладе. На следующей неделе начнет ощущаться приближение осени. «Семидневка» будет дождливой, особенно ее вторая половина. Температуры воздуха упадут до +13+16 градусов ночью и до +22+24 градусов — днем.
Прогноз еще будет уточняться.