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Уровень Амура у Хабаровска вырос на 15 сантиметров за сутки

Обильные осадки ухудшают ситуацию.

Источник: Комсомольская правда

За последние сутки уровень Амура у Хабаровска поднялся на 15 сантиметров, достигнув отметки 396 сантиметров на 8 часов утра 16 августа. Синоптики прогнозируют дальнейший подъем воды в третьей декаде августа, что может привести к достижению неблагоприятных отметок. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«На основе анализа текущей гидрологической ситуации Дальневосточный гидрометцентр прогнозирует, что в третьей декаде августа уровень воды в Амуре у Хабаровска может достигнуть 450−470 сантиметров. Неблагоприятная отметка для краевого центра составляет 450 сантиметров. По опыту прошлых лет, при таких уровнях возможны подтопления дачных участков на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный», — рассказали в краевом МЧС.

Из-за обильных осадков паводковая ситуация в Хабаровском крае ухудшилась. Администрация Хабаровска рекомендует владельцам дач на островах и в зонах подтопления срочно принять меры для защиты урожая, имущества и собственной безопасности.