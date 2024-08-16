Уровень Амура у Хабаровска вырос на 15 сантиметров за сутки

«На основе анализа текущей гидрологической ситуации Дальневосточный гидрометцентр прогнозирует, что в третьей декаде августа уровень воды в Амуре у Хабаровска может достигнуть 450−470 сантиметров. Неблагоприятная отметка для краевого центра составляет 450 сантиметров. По опыту прошлых лет, при таких уровнях возможны подтопления дачных участков на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный», — рассказали в краевом МЧС.