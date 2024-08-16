Уровень Амура у Хабаровска вырос на 15 сантиметров за сутки

За последние сутки уровень Амура у Хабаровска поднялся на 15 сантиметров, достигнув отметки 396 сантиметров на 8 часов утра 16 августа. Синоптики прогнозируют дальнейший подъем воды в третьей декаде августа, что может привести к достижению неблагоприятных отметок. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«На основе анализа текущей гидрологической ситуации Дальневосточный гидрометцентр прогнозирует, что в третьей декаде августа уровень воды в Амуре у Хабаровска может достигнуть 450−470 сантиметров. Неблагоприятная отметка для краевого центра составляет 450 сантиметров. По опыту прошлых лет, при таких уровнях возможны подтопления дачных участков на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный», — рассказали в краевом МЧС.
Из-за обильных осадков паводковая ситуация в Хабаровском крае ухудшилась. Администрация Хабаровска рекомендует владельцам дач на островах и в зонах подтопления срочно принять меры для защиты урожая, имущества и собственной безопасности.