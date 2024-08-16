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В выходные в Красноярске похолодает на 20 градусов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ближайшие три дня в краевой столице ожидается резкая перемена погоды.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: НИА Красноярск

В пятницу, 16 августа, красноярцы еще наслаждаются, вероятнее всего, последним жарким днем этого года. Максимальная температура днем составит +34С, ночью — +20С. Весь день ожидается ясное небо и солнце.

С субботу погода начнется портиться. 17 августа синоптики прогнозируют ливень и до +25С днем, ночью — +15С. А в воскресенье воздух прогреется лишь до +20 градусов днем и +14 градусов ночью. Также будет идти дождь.

Оставшиеся две рабочие недели августа будут прохладными и дождливыми.

Напомним, ранее НИА-Краснсоярск сообщало, что из-за смены погода в Татышев-парке завершает сезон единственный бесплатный пляж Красноярска.