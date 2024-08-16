Хабаровчанке заплатят 100 тысяч за укусы беспризорных собак

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.
Инцидент произошёл в январе 2024 года в Индустриальном районе. Потерпевшая шла по улице Рокоссовского, когда на неё накинулась стая бездомных собак. Женщине удалось спастись, но животные нанесли ей серьёзные укусы.
По факту случившегося хабаровчанка обратилась в правоохранительные органы. Чтобы восстановить её права, районный прокурор подал иск в суд с требованием взыскать с органа местного самоуправления компенсацию морального вреда.
Суд удовлетворил иск и обязал ответчика выплатить потерпевшей 100 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу, добавили в надзорном ведомстве.