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Хабаровчанке заплатят 100 тысяч за укусы беспризорных собак

В Хабаровске местной жительнице, пострадавшей от нападения уличных собак, выплатят денежную компенсацию.

Источник: AP 2023

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Инцидент произошёл в январе 2024 года в Индустриальном районе. Потерпевшая шла по улице Рокоссовского, когда на неё накинулась стая бездомных собак. Женщине удалось спастись, но животные нанесли ей серьёзные укусы.

По факту случившегося хабаровчанка обратилась в правоохранительные органы. Чтобы восстановить её права, районный прокурор подал иск в суд с требованием взыскать с органа местного самоуправления компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил иск и обязал ответчика выплатить потерпевшей 100 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу, добавили в надзорном ведомстве.