В воздухе Омска снова зафиксировали превышение ПДК формальдегида

Напомним, что превышение содержания формальдегида в воздухе выявляли за последние две недели в Октябрьском округе уже много раз. Так во вторник, 13 августа, содержание этого загрязняющего вещества там было 1,8 ПДК. А в четверг, 8 августа — 2,7 ПДК. Превышение ПДК формальдегида в Октябрьском округе также фиксировали в конце июля и начале августа.