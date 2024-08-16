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В воздухе Омска снова зафиксировали превышение ПДК формальдегида

В Омске снова оказалась превышена предельно допустимая концентрация формальдегида в воздухе одного из округов.

Источник: РИА "Новости"

По данным Обь-Иртышского УГМС, превышение было зафиксировано в среду 14 августа, в Октябрьском округе. И составило 1,1 ПДК. Также в этот день в Кировском округе концентрация формальдегида была равна предельно допустимой — 1 ПДК.

Напомним, что превышение содержания формальдегида в воздухе выявляли за последние две недели в Октябрьском округе уже много раз. Так во вторник, 13 августа, содержание этого загрязняющего вещества там было 1,8 ПДК. А в четверг, 8 августа — 2,7 ПДК. Превышение ПДК формальдегида в Октябрьском округе также фиксировали в конце июля и начале августа.

экология