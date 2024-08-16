Четверть челябинцев за последние четыре года сменили профессию

Анализ рынка провели специалисты сервиса SuperJob. Как пишет «Коммерсант», в Челябинске исследование показало, что за последние четыре года 25 процентов опрошенных жителей прошли переквалификацию и стали работать по другой профессии. Надо отметить, что смена профессии удоволетворила не всех. Лишь 17 процентов довольны своей новой работой, а вот 8 процентов думают, что совершили ошибку и новой профессией они недовольны. Как отмечают аналитики, основной причиной, из-за которой люди шли на переквалификацию, является низкий заработок. Кстати из числа недовольных сменой профессии большинство называли, что в новой нише их заработки еще уменьшились.