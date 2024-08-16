Прокуратура взяла на контроль расследование смертельной аварии на трассе Омск — Красноярка

Смертельная авария случилась в четверг, 15 августа, в районе 33-го километра трассы Омск — Красноярка. По информации полиции, водитель автомобиля Suzuki выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль УАЗ. От удара УАЗ отбросило в кювет, машина загорелась.