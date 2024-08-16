Прокуратура взяла на контроль расследование смертельной аварии на трассе Омск — Красноярка

Смертельная авария случилась в четверг, 15 августа, в районе 33-го километра трассы Омск — Красноярка. По информации полиции, водитель автомобиля Suzuki выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль УАЗ. От удара УАЗ отбросило в кювет, машина загорелась.
В аварии погибли водитель и пассажир отечественной машины, 45-летний и 21-летний мужчины, а также 45-летняя пассажирка иномарки. Водителя Suzuki и 41-летнюю пассажирку УАЗ доставили в больницу с травмами.
Прокуратура Омской области взяла на контроль ход проверки по факту смертельного ДТП. На место ЧП выезжал прокурор Омского района Сергей Пономарев.
Кроме того, накануне в Омской области произошли сразу три аварии с участием детей на велосипедах. Травмы получили два 8-летних мальчика и 17-летний подросток.