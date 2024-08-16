Опрос: 66% молодежи были бы благодарны родителям за накопительный счет

38% россиян выразили готовность открыть для своего ребенка счет в Программе долгосрочных сбережений (ПДС) для того, чтобы гарантировать ему различные блага при достижении возраста принятия самостоятельных решений. При этом точно бы сделали это 13 процентов россиян. Такое мнение респонденты выразили в ходе опроса, проведенного сервисом hh.ru специально для «Российской газеты».
Женщин среди приверженцев данного накопительного продукта больше: готовы позаботиться о будущем своих детей 40% женщин и 36% мужчин. Если смотреть по возрасту, то таковых — а именно 52% — окажется больше всего в группе от 25 до 34 лет. Больше всего о финансовом благополучии своих детей задумываются на Урале и в Сибири (по 45% опрошенных), а также Москве (41%). В разрезе профессий — представители отрасли торговли и административных должностей (по 40%) опрошенных.
Интересно, что сами молодые люди только за, если родители откроют им накопительный счет. На вопрос о том, не были бы респонденты против того, чтобы родители при их рождении открыли счет, который бы к совершеннолетию принес им значительные суммы на образование, автомобиль и так далее, 66% ответили, что совсем не против такого развития событий. Больше (71%) радовались бы этому девушки. Среди молодых людей таковых 62%. 88% тех, кто сказал бы «спасибо» родителям за накопительный счет находятся в возрастной группе 18−24 лет. При этом на Урале проживают больше всего респондентов (79%), которые с благодарностью примут накопительный счет. 71% таких респондентов проживают на Северном Кавказе, 68% — в Поволжье. Чаще всего готовы поблагодарить своих родителей представители таких сфер, как административный персонал и информационные технологии (72% и 66% соответственно).
Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков подчеркивает: «При достаточно высоких уровнях финансовой и банковской систем до сих пор не было рабочего сберегательного инструмента для частного долгосрочного инвестирования. Такую возможность обеспечила новая Программа долгосрочных сбережений (ПДС). Например, она позволяет накопить деньги на образование детям или на стартовый взнос на недвижимость в ипотеку. Регулярно внося небольшие суммы при поддержке государства, родители обеспечат ребенку хороший старт самостоятельной жизни. Дать лучшее детям — это естественное и вполне понятное желание. У многих россиян есть такая цель, однако не все видят для себя возможности ее реализовать. Программа же не только обеспечивает высокую доходность благодаря софинансированию, но и защиту вложений за счет множества гарантий. ПДС, по сути, целая система, которая создает благоприятную среду для долговременных сбережений».
Механизм программы выстроен так, чтобы любой человек, вне зависимости от уровня доходов, мог обеспечить себе стабильное финансовое будущее. «И, конечно, этим механизмом надо обязательно пользоваться всем, кто хочет позаботиться о благополучии своих детей. Я стал одним из первых участников программы, а теперь задумываюсь о заключении договоров ПДС в пользу моих близких», — рассказал Сергей Беляков.
«ПДС — это универсальный продукт, им может воспользоваться любой желающий, кто хочет сберегать именно по предлагаемым правилам. С точки зрения плюсов, во-первых, ПДС — это понятный целостный продукт. Это не просто сбережения, которые можно снять и потратить в любой момент времени, а целенаправленные долгосрочные сбережения. Во-вторых, и взносы, и инвестдоходы застрахованы государством на сумму до 2.8 млн рублей, что отличается от простого брокерского счета или других инвестиционных инструментов, что тоже может быть привлекательным для граждан», — отмечает ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова.
Она напоминает, что в свое время страхование вкладов положительно отразилось на доверии к банкам и финансовой системе. «Так и в случае с ПДС — это некоторый гарант безопасности долгосрочных сбережений от независящих от человека стечения обстоятельств, связанных с финансовым институтом и его потенциальной несостоятельностью. В-третьих, сейчас есть определенные стимулы для оформления ПДС, такие, как налоговый вычет и софинансирование от государства. Все это направлено на то, чтобы стимулировать граждан к долгосрочным сбережениям. Вообще в России долгое время не было культуры создания долгосрочной финансовой подушки на будущее, и этот продукт как раз направлен на то, чтобы начать ее создавать заранее», — добавляет она.
Выплаты из ПДС можно начать использовать через 15 лет после заключения договора или раньше при критических обстоятельствах (например, тяжелой болезни), то есть не только после выхода на пенсию. «Поэтому, в общем и целом, я бы относилась к этому не только как к пенсионному продукту, а скорее просто как к продукту, направленному на прививание привычки сберегать вдолгую», — считает Екатерина Семерикова.