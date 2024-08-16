Опрос: 66% молодежи были бы благодарны родителям за накопительный счет

Интересно, что сами молодые люди только за, если родители откроют им накопительный счет. На вопрос о том, не были бы респонденты против того, чтобы родители при их рождении открыли счет, который бы к совершеннолетию принес им значительные суммы на образование, автомобиль и так далее, 66% ответили, что совсем не против такого развития событий. Больше (71%) радовались бы этому девушки. Среди молодых людей таковых 62%. 88% тех, кто сказал бы «спасибо» родителям за накопительный счет находятся в возрастной группе 18−24 лет. При этом на Урале проживают больше всего респондентов (79%), которые с благодарностью примут накопительный счет. 71% таких респондентов проживают на Северном Кавказе, 68% — в Поволжье. Чаще всего готовы поблагодарить своих родителей представители таких сфер, как административный персонал и информационные технологии (72% и 66% соответственно).