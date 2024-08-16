На «Некрасовской» во Владивостоке идёт ремонт виадука

Городская администрация планирует также включить в список ремонтов переход, расположенный у торгового центра «Море», который соединяет Некрасовскую, 49 и проспект Красного Знамени, 65. Специалисты уже подготовили необходимую документацию и объявили процедуру поиска подрядчика. Однако, по результатам проведённого аукциона, подрядчик не был выбран, и городское управление дорог в ближайшее время объявит повторный конкурс.