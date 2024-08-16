На «Некрасовской» во Владивостоке идёт ремонт виадука

В дальневосточной столице продолжается строительство и ремонт дорожной инфраструктуры, включая дороги, тротуары и развязки. В том числе предусмотрен и ремонт надземных пешеходных переходов. В настоящее время работы проводятся в районе остановки «Некрасовская» во Владивостоке, сообщает ИА Primamedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
По информации управления дорог, завершены ремонта на переходах по адресам Некрасовская, 59а (библиотека имени Горького) и Новоивановская, 3а. В данный момент проходит процедура приемки завершённых работ.
«Сейчас компания-подрядчик занимается ремонтом перехода на остановке “Некрасовская” и готовится приступить к работам на проспекте Красного Знамени, 78», — прокомментировали дорожники.
Городская администрация планирует также включить в список ремонтов переход, расположенный у торгового центра «Море», который соединяет Некрасовскую, 49 и проспект Красного Знамени, 65. Специалисты уже подготовили необходимую документацию и объявили процедуру поиска подрядчика. Однако, по результатам проведённого аукциона, подрядчик не был выбран, и городское управление дорог в ближайшее время объявит повторный конкурс.
Стоит отметить, что муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий» регулярно поддерживает порядок в подземных и надземных переходах: проводятся очистка от граффити, вывоз мусора, влажная уборка и аварийно-восстановительные работы. Переходы также включаются в планы комплексного ремонта. Например, в прошлом году по заказу городской администрации был проведён капитальный ремонт виадуков на остановках «13-й км», «14-й км» и в районе Баляева, 60.