Мэр Бердска запретил продавать алкоголь на День города

Роман Бурдин издал постановление, согласно которому в городе Бердске Новосибирской области, на 308-м Дне города алкоголь продавать не будут.
Первый день, свободный от алкоголя, назначен на 25 августа. Реализацию алкоголя запретят в Новом посёлке. Запрет продлится с 12.00 до 17.00. И коснётся участка, очерченного следующими адресами: улица Пирогова, 40/1, улица Дзержинского, 26, к.1, улица Дзержинского, 24, улица Дзержинского, 23, к. 1, улица Дзержинского, 23.
Так же, как сообщает издание «Бердск-Онлайн», продавать алкоголь запретят и 7 сентября. Ограничения коснутся двух площадок. С 13:00 часов до 22:00 часов запрещена продажа алкоголя в центре Бердска — это улицы Ленина, Островского, Свердлова, Герцена и Горького.
На более длительный срок — с 10:00 до 21:00 — продавать алкоголь в этот день запретят на улицах Лунной, Микрорайоне и Красной Сибири. Предпринимателям предлагают в этот период времени торговать газировкой.