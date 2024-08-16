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Уровень воды в реке Иркут ночью начал снижаться в Иркутской области

МЧСники продолжают следить за обстановкой.

Источник: Комсомольская правда

Уровень воды в течении ночи снижался на реке Иркут в Иркутской области. Ситуация начинает стабилизироваться в Шелеховском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.

— По состоянию на восемь часов утра уровень воды в селе Баклаши снизился до 415 см (это минус 28 см за 12 часов) при критическом уровне 480 см. В районе Иркутска до 268 см (-2 см за 12 часов) при критическом уровне 320 см, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас МЧСники продолжают следить за обстановкой.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15 августа 2024 года в районе поселка Баклаши вода в реке за 12 часов поднялась на 121 см. А в районе Иркутска на 108 см. МЧСники следили за обстановкой с помощью беспилотников, а техпосты начали работу в усиленном режиме. На особом контроле находился Шелеховский район, а также микрорайон областного центра Селиваниха.

МЧС