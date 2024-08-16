Уровень воды в реке Иркут ночью начал снижаться в Иркутской области

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15 августа 2024 года в районе поселка Баклаши вода в реке за 12 часов поднялась на 121 см. А в районе Иркутска на 108 см. МЧСники следили за обстановкой с помощью беспилотников, а техпосты начали работу в усиленном режиме. На особом контроле находился Шелеховский район, а также микрорайон областного центра Селиваниха.