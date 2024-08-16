Омичам бесплатно покажут лучшие премьеры года на акции «Ночь кино»

В Омской области готовятся к проведению ежегодной всероссийской акции «Ночь кино». Мероприятие пройдёт 24 августа. В этот день в стране устроят бесплатные показы трёх лучших новинок российского кинематографа.
В программе этого года — фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед» 6+ (режиссёр Александр Андрющенко), сказка «По щучьему велению» 6+ (режиссёр Александр Войтинский) и военно-историческая драма «Воздух» 16+ (режиссёр Алексей Герман-младший).
В Омской области участниками акции станут 39 площадок, среди которых Киновидеоцентр, Исторический парк «Россия — моя история», Дом кино, парк имени 30-летия ВЛКСМ и кинотеатр «Иртыш». Также показы фильмов «Ночи кино» пройдут в районах области.
Организаторы акции «Ночь кино» — Министерство культуры Российской Федерации, Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии и АО «РОСКИНО».