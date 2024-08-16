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Омичам бесплатно покажут лучшие премьеры года на акции «Ночь кино»

Показы пройдут в следующие выходные.

Источник: Om1 Омск

В Омской области готовятся к проведению ежегодной всероссийской акции «Ночь кино». Мероприятие пройдёт 24 августа. В этот день в стране устроят бесплатные показы трёх лучших новинок российского кинематографа.

В программе этого года — фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед» 6+ (режиссёр Александр Андрющенко), сказка «По щучьему велению» 6+ (режиссёр Александр Войтинский) и военно-историческая драма «Воздух» 16+ (режиссёр Алексей Герман-младший).

В Омской области участниками акции станут 39 площадок, среди которых Киновидеоцентр, Исторический парк «Россия — моя история», Дом кино, парк имени 30-летия ВЛКСМ и кинотеатр «Иртыш». Также показы фильмов «Ночи кино» пройдут в районах области.

Организаторы акции «Ночь кино» — Министерство культуры Российской Федерации, Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии и АО «РОСКИНО».

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