Новосибирск: вспоминая концерты легендарного рок-музыканта Виктора Цоя

Первый визит Цоя в Новосибирск состоялся в 1984 году. Тогда он выступил в одном из общежитий при Новосибирском государственном университете в Академгородке и в кафе «Волна» на ОбьГЭС. По воспоминаниям очевидцев, на одном из «квартирников» Цоя сопровождал Майк Науменко из группы «Зоопарк».