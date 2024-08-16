Новосибирск: вспоминая концерты легендарного рок-музыканта Виктора Цоя

Легендарный рок-музыкант Виктор Цой, чья жизнь трагически оборвалась 15 августа 1990 года, трижды приезжал в Новосибирск в середине 80-х годов, сообщает издание «Сиб.фм».
В общей сложности, он провел в столице Сибири два полноценных концерта и два неофициальных выступления, оставив неизгладимый след в памяти новосибирских поклонников.
Первый визит Цоя в Новосибирск состоялся в 1984 году. Тогда он выступил в одном из общежитий при Новосибирском государственном университете в Академгородке и в кафе «Волна» на ОбьГЭС. По воспоминаниям очевидцев, на одном из «квартирников» Цоя сопровождал Майк Науменко из группы «Зоопарк».
Спустя четыре года, в 1988 году, Цой вновь приехал в Новосибирск, дав четыре полноценных концерта.
Последнее выступление группы «Кино» в Новосибирске состоялось в 1990 году — всего за несколько месяцев до гибели музыканта. Тогда группа провела пять концертов с 2 по 4 марта на ЛДС «Сибирь», закрепив свою популярность в Новосибирске.