Родившиеся в Приморье четверняшки Изабелла, Наоми, Малия и Мия готовятся к выписке домой, сообщает ИА PrimaMedia. Девочки появились на свет на сроке в 29 недель и два месяца провели в Краевом перинатальном центре, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Минздрава Приморья.
Рождения четверняшек стало поистине большим событием для Приморского края: подобное здесь произошло впервые за несколько лет. Специалисты перинатального центра создали все условия, чтобы выходить девочек, ведь самая маленькая из них на момент появления на свет весила 940 грамм. Около трех недель малышки находились в реанимации. Сейчас мама с четырьмя малышками готовится к выписке.
«Сегодня о жизни сестренок можно не волноваться. Они продолжают получать круглосуточный уход и необходимое лечение. Девочки окрепли, научились самостоятельно сосать из рожка, набрали вес. Самая крупная малышка уже весит 2360 граммов, самая маленькая — 1900 граммов», -— поделились в перинатальном центре.
Выписка мамы и новорожденных планируется на 22 августа. Дома их встретят папа и еще четверо братьев и сестер.
Напомним, многодетная мама из поселка Новошахтинский Приморского края 1 августа родила 11-го ребенка — мальчика весом — 3030 гр. и ростом 50 см. Теперь в большой семье восемь девочек и три мальчика. Роды принимались в роддоме № 3.