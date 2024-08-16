В Приморье четверняшки Изабелла, Наоми, Малия и Мия готовятся к выписке

Рождения четверняшек стало поистине большим событием для Приморского края: подобное здесь произошло впервые за несколько лет. Специалисты перинатального центра создали все условия, чтобы выходить девочек, ведь самая маленькая из них на момент появления на свет весила 940 грамм. Около трех недель малышки находились в реанимации. Сейчас мама с четырьмя малышками готовится к выписке.