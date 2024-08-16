В Омске начался второй этап ремонта улицы Заозёрной

Ремонт Заозёрной идёт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2025 году будет сделан комплексный ремонт на участке от остановки «7-я Заозерная» до улицы Бородина. Выполнять его будет также «Стройсервис». Компания получит за это 275,6 миллиона рублей. Срок окончания ремонта — 1 августа.