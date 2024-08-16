В Омске начался второй этап ремонта улицы Заозёрной

Как сообщил в своём телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест, начался второй этап приведения в порядок этой важной для города транспортной артерии.
Накануне, 15 августа, подрядчик ООО «Стройсервис», начал демонтажные работы на участке между остановками «Школа № 18» и «7-я Заозерная». Снимается слой старого асфальта, убираются бортовые камни. Завершить установку дорожных знаков и остановочных павильонов должны к 15 сентября. Стоимость контракта — 62 миллиона рублей.
Ремонт Заозёрной идёт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2025 году будет сделан комплексный ремонт на участке от остановки «7-я Заозерная» до улицы Бородина. Выполнять его будет также «Стройсервис». Компания получит за это 275,6 миллиона рублей. Срок окончания ремонта — 1 августа.
Ранее мы писали о том, что четырём муниципалитетам в Омской области выделили дополнительные 64 миллиона рублей на дорожные объекты. Часть этих средств предназначается Омску для установки двух светофоров.