Пеший проход к пирсам на «Юбилейном» во Владивостоке закрыт

После трагедии с 15-летним подростком на пляже «Юбилейный» во Владивостоке арендаторы приняли решение ограничить доступ к пирсам, сообщает ИА PrimaMedia.
Как уточнили в пресс-службе администрации города, никаких распоряжений на эту тему мэрия не давала. Арендаторы сами перекрыли входы сигнальными лентами и ограждающими щитами. К слову, на всех пирсах еще до гибели мальчика были расположены таблички, согласно которым купаться и у тем более нырять с сооружения категорически запрещено. Но вопреки всему и взрослые, и дети продолжают водные процедуры на пляже.
Напомним, накануне здесь утонул 15-летний подросток. Мальчик нырнул с пирса, начал тонуть, но сверстники подумали, что парень шутит, и не придали этому значения. По факту трагедии СУ СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело.
Специалисты выяснили, что, несмотря на столь юный возраст, подросток перед купанием употреблял алкоголь. Следствие намерено провести проверку и дать правовую оценку факту незаконного оборота алкоголя.
Последние минуты жизни мальчика попали в объектив камеры мобильного телефона. Съёмку вели друзья погибшего.