Пеший проход к пирсам на «Юбилейном» во Владивостоке закрыт

Как уточнили в пресс-службе администрации города, никаких распоряжений на эту тему мэрия не давала. Арендаторы сами перекрыли входы сигнальными лентами и ограждающими щитами. К слову, на всех пирсах еще до гибели мальчика были расположены таблички, согласно которым купаться и у тем более нырять с сооружения категорически запрещено. Но вопреки всему и взрослые, и дети продолжают водные процедуры на пляже.