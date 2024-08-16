Мужчину осудили за повторную пропаганду запрещенной символики в Иркутске

В феврале 2023 года ранее судимый за имущественные преступления 43-летний мужчина из близлежащего государства выставлял на всеобщее обозрение свои татуировки с запрещенной в России символикой. А также снимал видео, где призывал к осуществлению экстремистской деятельности. За это его привлекли к административной ответственности. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.