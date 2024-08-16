Мужчину осудили за повторную пропаганду запрещенной символики в Иркутске

В феврале 2023 года ранее судимый за имущественные преступления 43-летний мужчина из близлежащего государства выставлял на всеобщее обозрение свои татуировки с запрещенной в России символикой. А также снимал видео, где призывал к осуществлению экстремистской деятельности. За это его привлекли к административной ответственности. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
В марте 2024 года оперативники просматривали социальные сети и снова натолкнулись на его публикации, в которых он вновь показывал тату с нацисткой символикой. За повторную демонстрацию на мужчину завели уголовное дело.
— Ленинский районный суд признал подсудимого виновным в совершении преступления зза неоднократную пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Смягчающим обстоятельством послужило то, что мужчина признал свою вину, а также принял активное участие в раскрытие преступления и удалил татуировки с запретной символикой.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель областного центра зарезал свою мать. За это его посадили в колонию строгого режима на девять лет.