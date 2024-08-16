Жители омского севера начали получать выплаты на капремонт домов после паводка

Жители севера Омской области, чьи дома пострадали от весеннего паводка, продолжают получать выплаты на капитальный ремонт жилья. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко. Выплаты на капремонт домов из расчета 7 тыс. рублей на квадратный метр на данный момент получили 37 человек. Прием заявлений на компенсации продолжается.