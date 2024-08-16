Жители омского севера начали получать выплаты на капремонт домов после паводка

Жители севера Омской области, чьи дома пострадали от весеннего паводка, продолжают получать выплаты на капитальный ремонт жилья. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко. Выплаты на капремонт домов из расчета 7 тыс. рублей на квадратный метр на данный момент получили 37 человек. Прием заявлений на компенсации продолжается.
«Кроме того, единовременную выплату уже получили 10 208 человек, а компенсации по частичной и полной утрате имущества выплачены 865 пострадавшим от наводнения. Работу продолжаем», — написал Хоценко в телеграм-канале.
Ранее мы писали, что единовременные выплаты для омичей, которые частично или полностью лишились имущества из-за паводка, проиндексировали.