На трамвайных путях на улице Депутатской заменят почти 200 плит в Иркутске

В Иркутске на улице Депутатской начали заменять плиты на трамвайных путях. Новые железобетонные элементы установят вместо старых и поврежденных. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Сейчас мы демонтируем старые конструкции. После займемся подготовкой основания и асфальтированием примыканий. Как сформируем крепкую поверхность, разместим порядка 200 плит. Они нужны для безопасного движения машин и пешеходов, а также для равномерного распределения нагрузок на пути и увеличения их несущей способности, — прокомментировал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Обновленный участок будет находиться на улице Лыткина до Советской. Чтобы не мешать движению автомобилей и общественного транспорта все работы проводят ночью. Специалисты работают с помощью спецтехники: экскаватор, погрузчик, КАМАЗ, кран-борт. До этого подобные работы выполняли на пересечении Ямской и Партизанской, Депутатской и Лыткина. На этих участках заменили около 100 плит.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что уровень воды начал снижаться в реке Иркут в Приангарье.