На трамвайных путях на улице Депутатской заменят почти 200 плит в Иркутске

Обновленный участок будет находиться на улице Лыткина до Советской. Чтобы не мешать движению автомобилей и общественного транспорта все работы проводят ночью. Специалисты работают с помощью спецтехники: экскаватор, погрузчик, КАМАЗ, кран-борт. До этого подобные работы выполняли на пересечении Ямской и Партизанской, Депутатской и Лыткина. На этих участках заменили около 100 плит.