В Сибири прокуратура помогла бойцу СВО с ранением получить соцпомощь

Прокуратура помогла получившему ранение бойцу СВО получить социальную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по Красноярскому краю.
Житель Березовского района проходил службу войсках национальной гвардии РФ. В зоне СВО он получил контузию и травму головы. Вернувшись, обратился в соцзащиту за социальной помощью, но ему отказали из-за отсутствия регистрации по месту жительства на территории края.
«Прокуратура обратилась в суд с иском об установлении факта его постоянного проживания в регионе, признании права на адресную социальную помощь. Суд согласился с доводами прокурора и обязал органы соцзащиты назначить полагающуюся выплату» — рассказали в прокуратуре.
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