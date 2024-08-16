В Сибири прокуратура помогла бойцу СВО с ранением получить соцпомощь

Житель Березовского района проходил службу войсках национальной гвардии РФ. В зоне СВО он получил контузию и травму головы. Вернувшись, обратился в соцзащиту за социальной помощью, но ему отказали из-за отсутствия регистрации по месту жительства на территории края.