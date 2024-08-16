Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выходные в Башкирии будут дождливыми

В ближайшие три дня в Башкирии сохранится дождливая погода, сообщили в Башгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +31° 5 м/с 43% 759 мм рт. ст. +29°
Источник: Башинформ

По данным синоптиков, сегодня вновь пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха днем +13, +18 градусов.

В субботу, 17 августа, ночью местами, днем по республике ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12 градусов, днем +15, +20.

В воскресенье, 18 августа, местами по республике прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура ночью +7, +12 градусов, днем +17, +22.