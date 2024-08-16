Выходные в Башкирии будут дождливыми

По данным синоптиков, сегодня вновь пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха днем +13, +18 градусов.
В субботу, 17 августа, ночью местами, днем по республике ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12 градусов, днем +15, +20.
В воскресенье, 18 августа, местами по республике прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура ночью +7, +12 градусов, днем +17, +22.