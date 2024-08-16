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В Пермском крае потепления и прекращения дождей осталось ждать три дня

Пермские синоптики говорят о начале устойчивого потепления к 19 августа.

Сейчас в Ричмонде: +31° 5 м/с 43% 759 мм рт. ст. +29°
Источник: Комсомольская правда

Все плохое рано или поздно заканчивается. Вот и погода к 19 августа в Пермском крае значительно улучшится. Синоптики Пермского ЦГМС прогнозируют устойчивое потепление и прекращение осадков.

В пятницу, 16 августа, зона осадков на территории Прикамья начнет значительно уменьшаться, но по-прежнему их интенсивность сохранится от небольших до умеренных. В Перми днем выпадет кратковременный дождь умеренной интенсивности.

К середине недели в Перми выпало 48 мм осадков — это 55% от среднемесячной нормы. Самым дождливым стало 14 августа с 19 мм выпавших осадков.

Температура воздуха днем в Пермском крае пока сохранится на прежнем уровне +13…+15 градусов.

В выходные дни, 17 и 18 августа характер погоды существенно не поменяется.

К 19 августа синоптики ожидают долгожданное устойчивое потепление. Температура воздуха ночью составит +11…+14 градусов, днем пока не выше +19…+21 градусов.