В Пермском крае потепления и прекращения дождей осталось ждать три дня

Все плохое рано или поздно заканчивается. Вот и погода к 19 августа в Пермском крае значительно улучшится. Синоптики Пермского ЦГМС прогнозируют устойчивое потепление и прекращение осадков.
В пятницу, 16 августа, зона осадков на территории Прикамья начнет значительно уменьшаться, но по-прежнему их интенсивность сохранится от небольших до умеренных. В Перми днем выпадет кратковременный дождь умеренной интенсивности.
К середине недели в Перми выпало 48 мм осадков — это 55% от среднемесячной нормы. Самым дождливым стало 14 августа с 19 мм выпавших осадков.
Температура воздуха днем в Пермском крае пока сохранится на прежнем уровне +13…+15 градусов.
В выходные дни, 17 и 18 августа характер погоды существенно не поменяется.
К 19 августа синоптики ожидают долгожданное устойчивое потепление. Температура воздуха ночью составит +11…+14 градусов, днем пока не выше +19…+21 градусов.