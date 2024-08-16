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Два автобусных маршрута изменились в Челябинске из-за ремонта путей

Ограничения связаны с ремонтом узла на Теплотехе.

Источник: администрация Челябинска

В Челябинске автобусы № 8 и 18 поменяли трассы движения из-за ремонта трамвайного узла на Теплотехническом институте. Об этом сообщили в Организаторе перевозок.

Из-за капремонта путей транспорт не может повернуть с проспекта Победы на улицу Кирова. Поэтому автобусы направят в объезд. Маршруты на время работ будут такими:

  • № 8: Объезд по Каслинской — Калинина — Кирова (в направлении Академика Королева). В остальном — без изменений;
  • № 18. Объезд по Кирова — Калинина — Свердловскому проспекту (в направлении Автобусного парка). В остальном — без изменений.

Напомним, ремонтировать трамвайные пути на участке начали поздно вечером 15 августа. На время работ отменили трамваи № 18 и 22, ещё шесть маршрутов — № 2, 3, 14, 15, 16, 20 — изменились.

Вагоны теперь следуют так:

  • № 2: Областная больница — Теплотехнический институт (в режиме челнока).
  • № 3, 14, 16, 20: Чичерина — Депо 2.
  • № 15: ЧГРЭС — Горького — Карла Маркса — Автовокзал Центральный.

Чтобы пассажирам было удобнее пересаживаться, появилась временная остановка на перекрёстке проспекта Победы с улицей Каслинской.