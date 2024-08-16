Жителей Омска в минувшую среду травили опасным газом с больничным запахом

Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, 14 августа 2024 года формальдегид в воздухе в Кировском округе превысил предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 1,1 раза. В других округах превышений ПДК вредных веществ не отмечалось. Уровень загрязнения воздуха в целом по городу в тот день был пониженным.