В Екатеринбурге на День города ожидается прохладная погода

В пятницу центр циклона со Среднего Урала сместился в Югру, однако в его тылу, куда поступал холодный воздух со стороны Баренцева моря, сформировался вторичный циклон — его движение направлено через Пермский край и направлено в сторону Южного Урала: по этой причине 16 августа в Свердловской области наиболее холодными районами станут западные, а холодный воздух в сочетании с облачностью обеспечит дневные температуры по западу области немногим выше +15°. В целом по области ожидаются температуры до +15°..+20°, а также дожди до 3−6 мм преимущественно в северных и западных районах.