В Екатеринбурге на День города ожидается прохладная погода

В пятницу центр циклона со Среднего Урала сместился в Югру, однако в его тылу, куда поступал холодный воздух со стороны Баренцева моря, сформировался вторичный циклон — его движение направлено через Пермский край и направлено в сторону Южного Урала: по этой причине 16 августа в Свердловской области наиболее холодными районами станут западные, а холодный воздух в сочетании с облачностью обеспечит дневные температуры по западу области немногим выше +15°. В целом по области ожидаются температуры до +15°..+20°, а также дожди до 3−6 мм преимущественно в северных и западных районах.
В Екатеринбурге в пятницу днем +16°..+18°, переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный, 3−8 м/с. В субботу, в День города, ночью ожидается +11°, днем до +18°, в воскресенье — ночью +12°, днем +18°.
Небольшое потепление вернется в город в начале недели: в понедельник ночью +12°, днем +20°, во вторник — ночью +13°, днем +22°, в среду — ночью +13°, днем +20°. В четверг ночью похолодает до +11°, днем температура установится на отметке +18°.
Напомним, в начале недели в Свердловской области прогнозировалось возвращение дождей и гроз, а самым холодным на неделе окажется период с 15 по 17 августа.