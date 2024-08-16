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В Екатеринбурге на День города ожидается прохладная погода

В День города в Екатеринбурге установится прохладная погода. Сегодня, 16 августа, в Свердловской области ожидаются дожди, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Сейчас в Ричмонде: +31° 5 м/с 43% 759 мм рт. ст. +29°
Источник: Коммерсантъ

В пятницу центр циклона со Среднего Урала сместился в Югру, однако в его тылу, куда поступал холодный воздух со стороны Баренцева моря, сформировался вторичный циклон — его движение направлено через Пермский край и направлено в сторону Южного Урала: по этой причине 16 августа в Свердловской области наиболее холодными районами станут западные, а холодный воздух в сочетании с облачностью обеспечит дневные температуры по западу области немногим выше +15°. В целом по области ожидаются температуры до +15°..+20°, а также дожди до 3−6 мм преимущественно в северных и западных районах.

В Екатеринбурге в пятницу днем +16°..+18°, переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный, 3−8 м/с. В субботу, в День города, ночью ожидается +11°, днем до +18°, в воскресенье — ночью +12°, днем +18°.

Небольшое потепление вернется в город в начале недели: в понедельник ночью +12°, днем +20°, во вторник — ночью +13°, днем +22°, в среду — ночью +13°, днем +20°. В четверг ночью похолодает до +11°, днем температура установится на отметке +18°.

Напомним, в начале недели в Свердловской области прогнозировалось возвращение дождей и гроз, а самым холодным на неделе окажется период с 15 по 17 августа.