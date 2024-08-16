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В Пермском крае резко вырос уровень газификации

Уровень газификации в Прикамье по итогам 2023 года составил 76,1%, говорится в годовом отчете АО «Газпром газораспределение Пермь».

Источник: Reuters

При этом доля газификации в городах Прикамья составляет 88%, на селе — 37%.

За год уровень газификации в Прикамье значительно вырос. По итогам 2022 года он составлял 62,9% (в городе — 68% и на селе — 32%).

Пермский край с 2022 года является участником программы догазификации в Пермском крае. Ее стоимость составит 16,3 млрд руб. к 2025 году. В рамках программы уже в 2022 году было газифицировано 17,6 тыс. домовладений, в 2023 году — 19,6 тыс. В период до 2025 года учтена газификация почти 44 тыс. домовладений в 531 населенном пункте.

Общие расходы «Газпрома» на газификацию Прикамья на 2021−2025 годы составляют 24, 5 млрд руб.