В Пермском крае резко вырос уровень газификации

Пермский край с 2022 года является участником программы догазификации в Пермском крае. Ее стоимость составит 16,3 млрд руб. к 2025 году. В рамках программы уже в 2022 году было газифицировано 17,6 тыс. домовладений, в 2023 году — 19,6 тыс. В период до 2025 года учтена газификация почти 44 тыс. домовладений в 531 населенном пункте.