Опрос: Более 60% москвичей сталкивались с попытками кибермошенничества

Как отметила руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина, которую цитирует пресс-служба, уже более 1,5 года бесплатный онлайн-проект «Перезвони сам» помогает распознавать мошеннические схемы и защищаться от них. Так, на вебинарах и очных мероприятиях эксперты разбирают реальные ситуации, отвечают на вопросы и, самое важное, рассказывают о простых и эффективных способах, которые позволяют уберечь себя от обмана. «Благодаря проекту горожане учатся противостоять манипуляциям и уловкам, и получают действенные инструменты борьбы с кибермошенниками и злоумышленниками. Сейчас на странице проекта есть записи 13 прошедших вебинаров и анонсы предстоящих событий. Всего за время существования проекта с полезными материалами и инструкциями ознакомились более 845 тыс. человек», — подчеркнула Шилина.