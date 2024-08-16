Опрос: Более 60% москвичей сталкивались с попытками кибермошенничества

«Согласно результатам опроса столичного департамента информационных технологий, 64% горожан сталкивались с попытками мошенничества, а 10% — стали жертвами злоумышленников. Самым частым способом обмана стали телефонные звонки, также среди распространенных видов мошенничества — сообщения в мессенджерах и социальных сетях, SMS, электронные письма и фейковые предложения в интернете. О том, как защитить себя от обмана и не поддаться на уловки, ДИТ Москвы совместно с ГУ МВД по городу Москве и отраслевыми экспертами рассказывает в рамках городского онлайн-проекта “Перезвони сам” (sam.mos.ru)», — говорится в сообщении.
Как отметила руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина, которую цитирует пресс-служба, уже более 1,5 года бесплатный онлайн-проект «Перезвони сам» помогает распознавать мошеннические схемы и защищаться от них. Так, на вебинарах и очных мероприятиях эксперты разбирают реальные ситуации, отвечают на вопросы и, самое важное, рассказывают о простых и эффективных способах, которые позволяют уберечь себя от обмана. «Благодаря проекту горожане учатся противостоять манипуляциям и уловкам, и получают действенные инструменты борьбы с кибермошенниками и злоумышленниками. Сейчас на странице проекта есть записи 13 прошедших вебинаров и анонсы предстоящих событий. Всего за время существования проекта с полезными материалами и инструкциями ознакомились более 845 тыс. человек», — подчеркнула Шилина.
Уточняется, что на странице проекта «Перезвони сам» также можно найти контакты проверенных организаций, которые помогут, если человек столкнулся с попыткой обмана или стал жертвой мошенников.
В ведомстве рассказали, что приемы мошенников зачастую строятся по единому сценарию: они пользуются психологическими уловками, эффектом неожиданности и сжатыми сроками для принятия решения. Играя на эмоциях человека, они стремятся ослабить бдительность и побудить его к необдуманным действиям: переходу на фишинговые сайты, сообщению конфиденциальной информации, раскрытию сведений платежных карт и других персональных сведений, которые могут быть использованы в корыстных целях.
В департаменте добавили, что самый распространенный вид мошенничества — телефонные звонки: 89% участников опроса сталкивались с подобными ситуациями. При этом злоумышленники могут представиться сотрудниками банков, мобильных операторов, представителями государственных структур. Узнать, как отличить полезный звонок от мошеннического, поможет ряд публикаций на сайте проекта «Перезвони сам». Так, один из вебинаров посвящен ложным звонкам из правоохранительных органов и рассказывает, что делать, если под видом следователя звонит мошенник. Еще на странице проекта есть ситуативный разбор жизненных ситуаций, благодаря которому горожане могут узнать о правильном порядке действий при поступлении таких звонков.
Помимо этого, 45% и 40% опрошенных ответили, что получали сообщения от злоумышленников в мессенджерах и SMS соответственно. «В этих случаях мошенники пользуются высоким доверием пользователей к информации, поступающей в мессенджеры, и используют ряд уловок для того, чтобы вызвать быструю реакцию и побудить человека к действию. Сообщения могут поступать как от знакомых людей, так и с незнакомых номеров, в том числе выдающих себя за различные авторитетные ведомства и организации. Здесь срабатывает эффект неожиданности и невозможность оперативной проверки информации, что приводит к необдуманным действиям в условиях спешки», — пояснили в пресс-службе.
Также злоумышленники используют фейковые предложения, которые присылают на электронную почту — такие письма получали 42% опрошенных жителей, а еще 26% подвергались попыткам обмана в социальных сетях.
В ведомстве отметили, что полезная информация о правилах цифровой безопасности также публикуется в специальном проекте «Безопасность в интернете» на официальном сайте мэра Москвы. Так, здесь собраны полезные рекомендации о том, как обезопасить себя от злоумышленников, работая с электронной почтой, совершая онлайн-покупки и общаясь в социальных сетях.