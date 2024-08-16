Почти два десятка домов в Омске останутся без холодной воды 21 и 22 августа

В Омске в следующие среду и четверг, 21 и 22 августа, пройдут отключения холодной воды. Они затронут часть десятки домов в Центральный и Советском округах. Об этом сообщили в омском водоканале.
С 11:00 до 24:00 часов 21 августа холодной воды не будет в домах по следующим адресам:
Ул. 5-я Северная, 193/3;
Ул. 7-я Северная, 368, 369;
Ул. 17-й Военный городок, 353, 354,355, 356.
С 10:00 до 20:00 часов 22 августа без холодного водоснабжения будут здания по следующим адресам:
Ул. Старозагородная роща, 8/1,10/3,10,10/4.