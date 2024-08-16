Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти два десятка домов в Омске останутся без холодной воды 21 и 22 августа

Воды в кранах не будет полдня.
Источник: Комсомольская правда

В Омске в следующие среду и четверг, 21 и 22 августа, пройдут отключения холодной воды. Они затронут часть десятки домов в Центральный и Советском округах. Об этом сообщили в омском водоканале.

С 11:00 до 24:00 часов 21 августа холодной воды не будет в домах по следующим адресам:

Ул. 5-я Северная, 193/3;

Ул. 7-я Северная, 368, 369;

Ул. 17-й Военный городок, 353, 354,355, 356.

С 10:00 до 20:00 часов 22 августа без холодного водоснабжения будут здания по следующим адресам:

Ул. Старозагородная роща, 8/1,10/3,10,10/4.