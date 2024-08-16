Трассу-дублер М-7 в Башкирии откроют в ноябре 2024 года.

Дублер трассы М-7 «Волга» в обход пяти сел Башкирии Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново будет введен в ноябре 2024 года, сообщил руководитель Росавтодора Роман Новиков.
«Строительство 65-километрового объекта в Башкирии обрело новый глобальный смысл — дорога станет скоростным коридором и соединит европейскую часть России с Прикамьем и Уралом. Трасса будет крайне востребована не только для жителей региона, но и всей страны. Благодаря высокому темпу работ запустить движение по четырем полосам планируется уже в ноябре этого года, синхронно с открытием многофункциональных зон дорожного сервиса».
Проект масштабного строительства зарождался еще до старта работ на скоростном маршруте Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень. К строительству дороги в объезд пяти сел Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново на участке км 1169 — км 1231 трассы М-7 «Волга» приступили осенью 2022 года. За это время специалисты подрядной организации выполнили целый комплекс работ, и на сегодняшний день объект готов на 67%, сообщили в Росавтодоре.
По словам начальника ФКУ Упрдор «Приуралье» Дениса Абрамова, на данный момент переустроены все 46 инженерных коммуникаций. Почти на всем протяжении новой трассы устроено земляное полотно, дорожная одежда, на 49 км уже уложен нижний слой дорожного покрытия, а на 20 км — верхний. Общий объем укладки асфальтобетонной смеси к концу строительства превысит 1 млн тонн.
На финишной прямой находится и строительство 28 искусственных сооружений. Общая готовность шести транспортных развязок, трех путепроводов на пересечении с региональными дорогами, двух мостов и 17 сельскохозяйственных проездов составляет порядка 80%.
Большое внимание уделяется также обустройству участка строительства и мероприятиям по обеспечению безопасности дорожного движения. Проектом предусмотрена установка 216 км барьерного ограждения, 23 км бордюров и 923 дорожных знаков, автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Система будет информировать водителей о ситуации на дороге в режиме реального времени. Кроме того, запланировано нанесение 60 тысяч квадратных метров дорожной разметки, сообщили в пресс-службе Росавтодора.
Как отметили на совещании, благодаря своевременному финансированию и высокому темпу работ все эти мероприятия уже активно проводятся. Так, на 44 км новой четырехполосной дороги появилось электроосвещение, а на 39 км установлено барьерное ограждение.
Не менее важно — строительство четырех площадок отдыха с перспективой организации многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ). Всего планируется создать четыре МФЗ — на 1196-м и 1230-м км по обе стороны дороги. В их составе будут многотопливные АЗС, кафе, станции зарядки автомобилей, парковки, площадки для отдыха. Все они начнут работать одновременно с запуском движения автомобилей по основному ходу дороги.
«Новый участок трассы будет способствовать повышению безопасности дорожного движения как для транзитного транспорта, так и для жителей Илишевского, Чекмагушевского, Дюртюлинского районов республики. Кроме того, появление обхода улучшит экологию региона, так как на дублер будет выведен весь транзитный транспорт с автодороги М-7 “Волга”».
Как сообщал Башинформ, Башкирия досрочно завершила работы по дорожному нацпроекту.