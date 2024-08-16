Трассу-дублер М-7 в Башкирии откроют в ноябре 2024 года.

«Строительство 65-километрового объекта в Башкирии обрело новый глобальный смысл — дорога станет скоростным коридором и соединит европейскую часть России с Прикамьем и Уралом. Трасса будет крайне востребована не только для жителей региона, но и всей страны. Благодаря высокому темпу работ запустить движение по четырем полосам планируется уже в ноябре этого года, синхронно с открытием многофункциональных зон дорожного сервиса».