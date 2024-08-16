Местами дожди, грозы и до +32°С ожидается в Беларуси в пятницу

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Дневная температура воздуха достигнет +30…+32°С в пятницу на большей части территории Брестской и Гродненской областей, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится небольшая облачность и будет в основном без осадков, лишь днем местами по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3−8 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с.
Дневная температура воздуха составит +26…+32°С.
Из-за таких высоких значений температуры воздуха Белгидромет объявил на пятницу оранжевый уровень опасности.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — нарушение электроснабжения, возникновение природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. В жаркую погоду учащаются случаи гибели людей на воде при купании, увеличивается вероятность тепловых ударов и количество дорожно-транспортных происшествий.
В Минске, Гомеле и Могилеве столбик термометра поднимется до отметки +27…+29°C. В этих городах в пятницу будет небольшая облачность и без дождей. Ветер южный 3−8 м/с.
В Витебске — схожие погодные условия: небольшая облачность, без осадков, +26…+28°C, ветер южный 3−8 м/с.
В Бресте и Гродно воздух прогреется сегодня до +30…+32°C. В этих областных центрах в пятницу прогнозируется переменная облачность, в Бресте пройдет кратковременный дождь и возможно прогремит гроза, а в Гродно без существенных осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с.
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