Местами дожди, грозы и до +32°С ожидается в Беларуси в пятницу

По прогнозам синоптиков, сегодня установится небольшая облачность и будет в основном без осадков, лишь днем местами по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3−8 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с.