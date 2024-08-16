Казгидромет дал предварительный прогноз погоды на осень

В октябре и ноябре ожидается постепенный переход от осени к зиме. В целом температура воздуха на основной части Казахстана будет ниже в сравнении с прошлыми годами, а количество осадков прогнозируется на уровне нормы и больше почти во всех регионах страны. Исключение составляют юго-запад и центр республики, где осадков будет меньше нормы.