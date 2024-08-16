Казгидромет дал предварительный прогноз погоды на осень

Ожидаются дожди, порывистый ветер и частые колебания температуры воздуха, а в северных регионах ночью возможны заморозки до 1−7°С со знаком «минус».
В южных регионах, благодаря влиянию зоны высокого давления, осадков прогнозируется меньше нормы, и температурный фон останется относительно теплым. Однако в течение месяца температура постепенно понизится: ночью от +15+23°С до +3+10°С, а днем от +25+35°С до +15+23°С.
В сентябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на большей части республики, около нормы на западе, в горных районах востока и юго-востока страны.
Количество осадков в сентябре прогнозируется около нормы и больше нормы на большей части республики, меньше нормы — в южных регионах страны.
В октябре и ноябре ожидается постепенный переход от осени к зиме. В целом температура воздуха на основной части Казахстана будет ниже в сравнении с прошлыми годами, а количество осадков прогнозируется на уровне нормы и больше почти во всех регионах страны. Исключение составляют юго-запад и центр республики, где осадков будет меньше нормы.