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Казгидромет дал предварительный прогноз погоды на осень

АСТАНА, 16 авг — Sputnik. Теплая и малоосадочная погода продержится только в первой декаде сентября, сообщает пресс-служба Казгидромета. Далее будет наблюдаться частая смена атмосферных фронтов, что приведет к неустойчивым погодным условиям на большей части республики.

Сейчас в Ричмонде: +31° 5 м/с 43% 759 мм рт. ст. +29°
Источник: Sputnik.kz

Ожидаются дожди, порывистый ветер и частые колебания температуры воздуха, а в северных регионах ночью возможны заморозки до 1−7°С со знаком «минус».

В южных регионах, благодаря влиянию зоны высокого давления, осадков прогнозируется меньше нормы, и температурный фон останется относительно теплым. Однако в течение месяца температура постепенно понизится: ночью от +15+23°С до +3+10°С, а днем от +25+35°С до +15+23°С.

В сентябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на большей части республики, около нормы на западе, в горных районах востока и юго-востока страны.

Количество осадков в сентябре прогнозируется около нормы и больше нормы на большей части республики, меньше нормы — в южных регионах страны.

В октябре и ноябре ожидается постепенный переход от осени к зиме. В целом температура воздуха на основной части Казахстана будет ниже в сравнении с прошлыми годами, а количество осадков прогнозируется на уровне нормы и больше почти во всех регионах страны. Исключение составляют юго-запад и центр республики, где осадков будет меньше нормы.