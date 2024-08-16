Депутаты Заксобрания Иркутской области посетили Тулун

В Тулуне с началом учебного года откроет двери новая школа, рассчитанная на 250 учеников. Она была построена по нацпроекту «Образование» и по региональной программе восстановления объектов социальной инфраструктуры, пострадавших после наводнения 2019 года. В ней побывали председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, депутаты ЗС Юрий Козлов и Дмитрий Мясников, председатель Думы Тулуна Алексей Колпаков.
В здании новой школы 4 этажа, есть все необходимые помещения — столовая, спортзал, библиотека, медпункт. В территории около школы оборудовали спортивную площадку, выделили место для опытно-полевых работ: там ученики смогут выращивать овощи, будет разбит сад.
Сейчас полным ходом идет ремонт дороги, ведущей к школе — ее приводят в нормативное состояние по региональной программе «Транспортный каркас», работы планируется закончить до начала сентября.
Во время рабочей поездки в Тулун парламентарии посетили также местный парк Победы, в котором сейчас идет реставрация мемориального комплекса. Состоялось и совместное совещание с депутатами местной городской Думы.
— В целом видно, что город меняется в лучшую сторону. Есть планы по его развитию на ближайшие пять лет, которые необходимо оформить в народную программу, чтобы включать инициативы в муниципальные, региональные и федеральные программы и проекты, — отметил Александр Ведерников.