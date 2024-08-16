Депутаты Заксобрания Иркутской области посетили Тулун

— В целом видно, что город меняется в лучшую сторону. Есть планы по его развитию на ближайшие пять лет, которые необходимо оформить в народную программу, чтобы включать инициативы в муниципальные, региональные и федеральные программы и проекты, — отметил Александр Ведерников.