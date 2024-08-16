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Всероссийский туристический форум состоится в Хабаровске

С 18 по 22 сентября 2024 года Хабаровск на время станет настоящим эпицентром туризма, благодаря III Всероссийскому туристическому форуму «Открой Дальний Восток».

Этот форум обещает стать площадкой для живого диалога представителей индустрии и бизнеса, государственных структур и экспертов со всей страны. Об этом сообщает Туристско-информационный центр края.

Главной темой обсуждения станет динамичное развитие туризма в Дальневосточном федеральном округе, а также установление крепких международных связей, особенно с Китаем. Участники форума смогут не только обменяться знаниями и опытом, но и наладить новые деловые контакты благодаря специально организованной бирже контрактов и переговорным сессиям.

Ключевым моментом станет углубленное обсуждение российско-китайского сотрудничества в сфере туризма, открывающее безграничные возможности для совместных инициатив и проектов.

туризм и отдых