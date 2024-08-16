Всероссийский туристический форум состоится в Хабаровске

Этот форум обещает стать площадкой для живого диалога представителей индустрии и бизнеса, государственных структур и экспертов со всей страны. Об этом сообщает Туристско-информационный центр края.
Главной темой обсуждения станет динамичное развитие туризма в Дальневосточном федеральном округе, а также установление крепких международных связей, особенно с Китаем. Участники форума смогут не только обменяться знаниями и опытом, но и наладить новые деловые контакты благодаря специально организованной бирже контрактов и переговорным сессиям.
Ключевым моментом станет углубленное обсуждение российско-китайского сотрудничества в сфере туризма, открывающее безграничные возможности для совместных инициатив и проектов.