Санврачи обратились к казахстанцам из-за эпидемии оспы обезьян

По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян в Казахстане не зарегистрировано.
«Приняты профилактические меры для недопущения завоза данной инфекции на территорию республики. На санитарно-карантинных пунктах проводятся мероприятия по предупреждению завоза на госграницу больного с подозрением на особо опасные заболевания», — сообщили в комитете.
Как рассказали санврачи, за последние 6 месяцев количество ежемесячно регистрируемых случаев в мире снизилось по сравнению с пиком в 30 721 случай в 2022 году.
По данным комитета, важно вовремя заметить симптомы оспы обезьян. Инкубационный период может длиться от 5 до 21 дня. Лихорадочная стадия обычно длится от 1 до 3 дней и включает в себя лихорадку, головную боль, сыпь, боль в горле, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов.
В комитете обратились к выезжающим в эндемичные страны туристам с рекомендациями:
- избегать контакта с больными людьми и инфицированными животными. Обезьяны, крысы, белки и другие животные могут быть носителями вируса;
- использовать средства защиты при работе с животными, особенно в лабораторных условиях. При уходе за ними важно использовать защитную одежду, перчатки и маски;
- соблюдать гигиену, мытье рук с мылом и использованием дезинфицирующих средств помогут снизить риски заболевания;
- при появлении таких симптомов как сыпь, высокая температура, головная боль и усталость, нужно обращаться к врачу.