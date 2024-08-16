Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Санврачи обратились к казахстанцам из-за эпидемии оспы обезьян

В Казахстане ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян не зарегистрировано, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.

По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян в Казахстане не зарегистрировано.

«Приняты профилактические меры для недопущения завоза данной инфекции на территорию республики. На санитарно-карантинных пунктах проводятся мероприятия по предупреждению завоза на госграницу больного с подозрением на особо опасные заболевания», — сообщили в комитете.

Как рассказали санврачи, за последние 6 месяцев количество ежемесячно регистрируемых случаев в мире снизилось по сравнению с пиком в 30 721 случай в 2022 году.

По данным комитета, важно вовремя заметить симптомы оспы обезьян. Инкубационный период может длиться от 5 до 21 дня. Лихорадочная стадия обычно длится от 1 до 3 дней и включает в себя лихорадку, головную боль, сыпь, боль в горле, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов.

В комитете обратились к выезжающим в эндемичные страны туристам с рекомендациями:

  • избегать контакта с больными людьми и инфицированными животными. Обезьяны, крысы, белки и другие животные могут быть носителями вируса;
  • использовать средства защиты при работе с животными, особенно в лабораторных условиях. При уходе за ними важно использовать защитную одежду, перчатки и маски;
  • соблюдать гигиену, мытье рук с мылом и использованием дезинфицирующих средств помогут снизить риски заболевания;
  • при появлении таких симптомов как сыпь, высокая температура, головная боль и усталость, нужно обращаться к врачу.