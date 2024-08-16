Санврачи обратились к казахстанцам из-за эпидемии оспы обезьян

По данным комитета, важно вовремя заметить симптомы оспы обезьян. Инкубационный период может длиться от 5 до 21 дня. Лихорадочная стадия обычно длится от 1 до 3 дней и включает в себя лихорадку, головную боль, сыпь, боль в горле, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов.