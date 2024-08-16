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Дожди и жара: синоптики рассказали о погоде в Хабаровском крае

Столбики термометров покажут +28 градусов в Хабаровске 17 августа.

Сейчас в Ричмонде: +31° 5 м/с 43% 759 мм рт. ст. +29°
Источник: Комсомольская правда

17 августа в некоторых районах Хабаровского края пройдут кратковременные дожди, при этом осадки будут более интенсивными на севере региона. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В краевом центре ночью пройдет кратковременный дождь, днем осадков не предсказывают. Ночные температуры будут колебаться от +16 до +18 градусов, а в дневное время воздух прогреется до +26 +28 градусов. Ветер в городе будет восточным и юго-западным, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.

На юге региона также возможен кратковременный дождь, а температура ночью составит от +16 до +21 градуса, днем поднимется до +25 +30 градусов. Ветер в южных районах будет дуть восточный и юго-западный, с порывами от семи до 12 метров в секунду.

В центральных частях Хабаровского края местами возможен кратковременный дождь, хотя в Советско-Гаванском и Ванинском районах осадки не ожидаются. Ночью температура будет колебаться от +10 до +20 градусов, а днем потеплеет до +21 +29 градусов. Ветер различных направлений со скоростью от пяти до 12 метров в секунду.

На севере края местами возможны кратковременные дожди, особенно в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах, там ночью возможен сильный дождь. Температура ночью составит от +5 до +16 градусов, а днем от +9 до +22 градусов. Ветер различных направлений, от пяти до 12 метров в секунду.