Дожди и жара: синоптики рассказали о погоде в Хабаровском крае

17 августа в некоторых районах Хабаровского края пройдут кратковременные дожди, при этом осадки будут более интенсивными на севере региона. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевом центре ночью пройдет кратковременный дождь, днем осадков не предсказывают. Ночные температуры будут колебаться от +16 до +18 градусов, а в дневное время воздух прогреется до +26 +28 градусов. Ветер в городе будет восточным и юго-западным, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.
На юге региона также возможен кратковременный дождь, а температура ночью составит от +16 до +21 градуса, днем поднимется до +25 +30 градусов. Ветер в южных районах будет дуть восточный и юго-западный, с порывами от семи до 12 метров в секунду.
В центральных частях Хабаровского края местами возможен кратковременный дождь, хотя в Советско-Гаванском и Ванинском районах осадки не ожидаются. Ночью температура будет колебаться от +10 до +20 градусов, а днем потеплеет до +21 +29 градусов. Ветер различных направлений со скоростью от пяти до 12 метров в секунду.
На севере края местами возможны кратковременные дожди, особенно в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах, там ночью возможен сильный дождь. Температура ночью составит от +5 до +16 градусов, а днем от +9 до +22 градусов. Ветер различных направлений, от пяти до 12 метров в секунду.