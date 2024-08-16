Дожди и жара: синоптики рассказали о погоде в Хабаровском крае

В краевом центре ночью пройдет кратковременный дождь, днем осадков не предсказывают. Ночные температуры будут колебаться от +16 до +18 градусов, а в дневное время воздух прогреется до +26 +28 градусов. Ветер в городе будет восточным и юго-западным, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.