Все равно очередь: более 300 легковушек стоят на границе Беларуси с Литвой

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Большие очереди сохраняются на белорусско-литовской границе после введения запрета на въезд в Литву легковых автомобилей с белорусскими номерами, об этом свидетельствуют данные белорусского Погранкомитета.
Так, в пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой суммарно находится 310 легковых машин, из них в пункте пропуска «Каменный Лог» — 220 машин, а в «Беняконях» — 90.
Вместе с тем, днем ранее также в утреннее время легковушек там было вдвое больше.
С 16 августа литовские власти ввели запрет на въезд в Литву всех легковых авто, зарегистрированных в Беларуси. Он распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства владельца или водителя.
Очередь на границе с Польшей наоборот увеличилась. Так, если в четверг утром в ПП «Брест» была очередь из 450 легковых автомобилей, то сегодня — 600.
Еще 35 машин стоят в погранпереходе «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе.
Очередей из фур, как и прежде, имеются только по двум направлениям: на литовском и латвийском.
В пункте пропуска «Каменный Лог» на границе с Литвой есть очередь из 590 фур, а в «Беняконях» — 820.
В погранпереходе «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе тоже образовалась большая очередь из 620 большегрузов.
На белорусско-польской границе очередей в ПП «Козловичи» нет, но в погранпереходе «Брест» отмечается скопление из 38 рейсовых пассажирских автобусов.
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах.
В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Какие пункты пропуска сейчас закрыты, а какие действуют — смотрите в инфографике Sputnik.
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