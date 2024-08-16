Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подтопление дачных участков может произойти на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный

К 25—27 августа уровень Амура в краевом центре может достичь отметки в 500 см.

Источник: AmurMedia

Спасатели поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю завершили дежурство в селе Лончаково Бикинского района и убыли в Хабаровск. Это связано со стабилизацией обстановки в населённом пункте. По состоянию на утро 16 августа 2024 на реке Уссури у данного населённого пункта отмечается снижение уровня воды. Гребень уссурийского паводка смещается у села Шереметьево Вяземского района, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Продолжается дежурство спасателей МЧС России в Вяземском районе в населенных пунктах Видное и Кедрово. За прошедшие сутки была оказана адресная помощь владельцам четырёх подворий, а также доставлена питьевая вода жителям поселка Видное.

По состоянию на утро 16 августа, в Хабаровском крае в результате прохождения паводка подтоплены 77 приусадебных участков, 6 земельных и 14 участков внутрипоселковых дорог.

В Вяземском районе освободился один участок внутрипоселковой дороги в селе Виноградовка, ещё один отрезок остаётся подтопленным. В селах Видное, Кедрово, Кукелево и Забайкальское вода сохраняется на 39 приусадебных участках, 8 участках внутрипоселковых дорог.

Продолжают освобождаться от паводковых вод территории населённых пунктов района имени Лазо. Так в селе Полётное вода сошла с 11 подворий, остаются подтопленными 4 приусадебных участка. Ещё два подворья остаются подтопленными в селе Петровичи.

В Бикинском районе в селе Лончаково сохраняются подтопления 2 приусадебных участков, 6 земельных наделов и двух участков внутрипоселковых дорог.

Освободился от воды отрезок дорожного полотна в селе Гайтер Комсомольского района.

Из-за повышения уровня воды в реке Урми, в селе Кукан Хабаровского района произошло подтопление 30 приусадебных участков и 4 участков внутрипоселковых дорог.

По информации Дальневосточного УГМС, на реке Уссури в Вяземском районе у села Венюково 15—17 августа ожидается уровень воды опасного явления 510−540 сантиметров (опасное явление — 520 сантиметров).

На реке Амур продолжается подъем уровня воды. Как отмечают специалисты гидрологи, к 25—27 августа 2024 года у Хабаровска имеется вероятность достижения отметки 500 сантиметров. Для краевого центра неблагоприятное значение составляет 450 сантиметров. Согласно опыту прошлых лет при данных уровнях Амура может произойти подтопление дачных участков на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный.

В Центре управления в кризисных ситуациях налажено тесное взаимодействие с гидрологами Дальневосточного УГМС, ведется обмен данными и постоянное уточнение обстановки с главами поселений и едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов. В готовности к реагированию находятся группы спасателей МЧС России, которые при необходимости смогут оперативно выехать на место для оказания помощи.