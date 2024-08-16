Подтопление дачных участков может произойти на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный

Спасатели поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю завершили дежурство в селе Лончаково Бикинского района и убыли в Хабаровск. Это связано со стабилизацией обстановки в населённом пункте. По состоянию на утро 16 августа 2024 на реке Уссури у данного населённого пункта отмечается снижение уровня воды. Гребень уссурийского паводка смещается у села Шереметьево Вяземского района, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Продолжается дежурство спасателей МЧС России в Вяземском районе в населенных пунктах Видное и Кедрово. За прошедшие сутки была оказана адресная помощь владельцам четырёх подворий, а также доставлена питьевая вода жителям поселка Видное.
По состоянию на утро 16 августа, в Хабаровском крае в результате прохождения паводка подтоплены 77 приусадебных участков, 6 земельных и 14 участков внутрипоселковых дорог.
В Вяземском районе освободился один участок внутрипоселковой дороги в селе Виноградовка, ещё один отрезок остаётся подтопленным. В селах Видное, Кедрово, Кукелево и Забайкальское вода сохраняется на 39 приусадебных участках, 8 участках внутрипоселковых дорог.
Продолжают освобождаться от паводковых вод территории населённых пунктов района имени Лазо. Так в селе Полётное вода сошла с 11 подворий, остаются подтопленными 4 приусадебных участка. Ещё два подворья остаются подтопленными в селе Петровичи.
В Бикинском районе в селе Лончаково сохраняются подтопления 2 приусадебных участков, 6 земельных наделов и двух участков внутрипоселковых дорог.
Освободился от воды отрезок дорожного полотна в селе Гайтер Комсомольского района.
Из-за повышения уровня воды в реке Урми, в селе Кукан Хабаровского района произошло подтопление 30 приусадебных участков и 4 участков внутрипоселковых дорог.
По информации Дальневосточного УГМС, на реке Уссури в Вяземском районе у села Венюково
На реке Амур продолжается подъем уровня воды. Как отмечают специалисты гидрологи, к
В Центре управления в кризисных ситуациях налажено тесное взаимодействие с гидрологами Дальневосточного УГМС, ведется обмен данными и постоянное уточнение обстановки с главами поселений и едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов. В готовности к реагированию находятся группы спасателей МЧС России, которые при необходимости смогут оперативно выехать на место для оказания помощи.