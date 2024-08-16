Подтопление дачных участков может произойти на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный

Спасатели поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю завершили дежурство в селе Лончаково Бикинского района и убыли в Хабаровск. Это связано со стабилизацией обстановки в населённом пункте. По состоянию на утро 16 августа 2024 на реке Уссури у данного населённого пункта отмечается снижение уровня воды. Гребень уссурийского паводка смещается у села Шереметьево Вяземского района, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.