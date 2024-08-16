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В Волгоградской области перенесли на 2025 год фестиваль с салютом

В Урюпинске Волгоградской области отменен областной фестиваль «Хоперские родники». Как пояснили V102.RU в администрации городского округа, мероприятие, которое было запланировано на 24 августа и должно было пройти на территории Урюпинского районного музея, перенесено на 2025 год.

На фестивале ожидалось выступление спортсменов из конного клуба, а также творческих коллективов. Также вечером в этот день был запланирован фейерверк.

В администрации Урюпинска не пояснили причины переноса фестиваля. Однако в соцсетях жители столицы российской провинции поддержали это решение. Урюпинцы высказали мнение, что сейчас не до праздников и тем более, фейерверков. Некоторые предложили выделенные на фестиваль средства направить на поддержку наших бойцов на СВО. Другие комментаторы считают, что фестиваль все-таки можно было провести, однако без салюта.

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