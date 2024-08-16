В Волгоградской области перенесли на 2025 год фестиваль с салютом

В администрации Урюпинска не пояснили причины переноса фестиваля. Однако в соцсетях жители столицы российской провинции поддержали это решение. Урюпинцы высказали мнение, что сейчас не до праздников и тем более, фейерверков. Некоторые предложили выделенные на фестиваль средства направить на поддержку наших бойцов на СВО. Другие комментаторы считают, что фестиваль все-таки можно было провести, однако без салюта.