Бесплатно только пешим. Волгоградцы возмущены парковками по новым правилам

Нововведение ожидаемо привело к многочисленным вопросам и недовольству среди автовладельцев. Почему, узнавал «АиФ»-Нижнее Поволжье".
Сколько это стоит?
Напомним, что на областном уровне закон о введении платного паркинга в городах региона облдума приняла год назад, в июле 2023 г. С 8 августа в столице области был реализован второй, пока наиболее масштабный этап внедрения зон платной парковки на 600 машино-мест.
Она теперь действует на участке восьми улиц, ограниченном Краснознаменской, проспектом Ленина, Комсомольской и Нулевой Продольной. Это самый центр Волгограда с максимальным количеством машин.
Как пояснили в мэрии областной столицы, узнать такую парковку можно по ярко-синей разметке вместо традиционно белой и информщитам.
Грузовики можно оставить на таких площадках за 60 и 80 ₽ в час, в зависимости от категории ТС. Парковка легкового автомобиля обойдётся в 40 ₽ в час, мопедов и мотоциклов — 20 ₽ в час, электросамокатов и скутеров — 15 ₽ в час.
Но есть и послабления: постоять 15 минут на этих местах можно бесплатно. С 20.00 и до 8.00 ч. по будням и в любое время в выходные и праздничные дни эти машино-места становятся бесплатными для всех. Ветераны, инвалиды боевых действий, многодетные семьи и члены семей участников СВО могут пользоваться парковочными местами бесплатно. Не оплативших паркинг ждёт штраф в 2,5 тыс. руб.
«Система явно сырая».
Тем временем горожане и гости города сетуют на отсутствие в таких местах обещанных информационных табличек.
— Припарковал машину около Центрального рынка, и только потом мне подсказали, что я встал на «синих линиях» и теперь должен оплатить час стоянки, — пишет в сети гость из соседнего региона Анатолий Шведов.
— Стоимость парковки рядом с моей работой в месяц составит теперь 7680 ₽, — пишет в соцсетях волгоградка Ирина. — При средней зарплате по Волгограду в 40 тыс. руб. сумма ощутимая.
— Введённая система платных стоянок явно сырая, к тому же в существующем виде она нарушает законодательство о защите прав потребителей, — убеждена жительница Волгограда, общественный деятель Татьяна Шибченко. — О способах доступной оплаты информации мало. И потом в самом центре города много социально важных учреждений — это облсовпроф, общественная палата и др. Сюда идёт поток людей, и теперь все они вынуждены пользоваться платной парковкой. При этом альтернативы в виде бесплатных стоянок нет. Узенькую улицу Ленина в районе библиотеки Пушкина, где давно действует одностороннее движение, на моих глазах дорожники перекрашивали пару раз. Вначале синие линии нанесли по обе стороны улицы, перекрыв фактически всё движение.
— На подъёме от речпорта на улице Краснознаменской зона платной парковки сильно сузила улицу, и это никак не поспособствует снижению аварийности на этом участке, скорее наоборот, — отмечает в своём телеграм-канале член региональной общественной палаты Сергей Жуков. — При таком подходе логику организации платных стоянок пока что объяснить весьма сложно.
Между тем в соцсетях и СМИ уже появились сообщения, что жители ряда дворов центра города монтируют на въезде шлагбаумы или кованые ворота, как это произошло на днях во дворе по Аллее Героев, 2, и Советской, 16. Там жильцы уже давно намеревались закрыть двор от посторонних. Перспектива платного паркинга лишь подстегнула к подобным действиям.
Комментарий.
Член регштаба Народного фронта, сопредседатель «Движения автомобилистов России» Армен Оганесян:
— Я нахожусь в рабочем контакте с мэрией Волгограда и госучреждением, занятым обслуживанием платных парковок. Недостатки во внедряемой системе существуют, и городские власти будут стараться их исправлять. На отработку самой системы понадобится ещё два-три месяца, и главное, должен действовать принцип, при котором даже самый не продвинутый в цифровых, интернет-технологиях водитель мог без труда разобраться в системе оплаты. Хорошая новость в том, что операторы парковок заверили в «месячнике без штрафов», т. е. по крайней мере до начала сентября штрафы приходить водителям не будут.