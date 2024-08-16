Бесплатно только пешим. Волгоградцы возмущены парковками по новым правилам

— Я нахожусь в рабочем контакте с мэрией Волгограда и гос­учреждением, занятым обслуживанием платных парковок. Недостатки во внедряемой системе существуют, и городские власти будут стараться их исправлять. На отработку самой системы понадобится ещё два-три месяца, и главное, должен действовать принцип, при котором даже самый не продвинутый в цифровых, интернет-технологиях водитель мог без труда разобраться в системе оплаты. Хорошая новость в том, что операторы парковок заверили в «месячнике без штрафов», т. е. по крайней мере до начала сентября штрафы приходить водителям не будут.